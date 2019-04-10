المجلس الوزاري في ألمانيا يتفق على خطة زمنية لإعداد تدابير لحماية المناخ

اتفق ما يعرف بـ"المجلس الوزاري للمناخ" في ألمانيا على خطة زمنية لإعداد تدابير لحماية المناخ.

وقالت وزيرة البيئة الاتحادية سفنيا شولتسه، عقب الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء، إن الوزارات المختصة ستطرح مقترحات في هذا الشأن في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

وأضافت أنه من المنتظر أن تفضي هذه المقترحات إلى وضع خطة شاملة لحماية المناخ، ولفتت إلى أن المجلس اتفق على عقد لقاءات حتى نهاية أغسطس المقبل.

كان المجلس الذي تم تشكيله حديثا، عقد في وقت سابق اليوم أول اجتماع له برئاسة المستشارة انجيلا ميركل، وأوضحت شولتسه أن الهدف كان وضع قواعد قانونية بحلول نهاية العام من أجل تحقيق أهداف المناخ لعام 2030، وتابعت " والواضح للجميع أنها ليست مهمة سهلة".

وجاء الاجتماع وسط ضغوط من ساسة معارضين ومعنيين بحماية البيئة طالبوا بسرعة تصرف المجلس.

ويتولى الوزراء المختصون المسؤولية عن طرح المقترحات.

وأوضحت شولتسه أن هذه المقترحات تتعلق بشكل محدد بالنقل والطاقة والزراعة بالإضافة إلى قطاع المباني، وقالت الوزيرة إن " عام 2019 هو عام العمل".

وذكرت أن وزارتها ستدرس في وقت لاحق ما إذا كانت المقترحات المقدمة تكفي لتحقيق حماية المناخ، وتابعت أن المجلس سيقدم في نهاية مايو نظرة عامة بشأن كل المجالات المعنية بحماية المناخ.

تجدر الإشارة إلى الاخفاق المحتمل لألمانيا في تحقيق الهدف الخاص بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2020 بنسبة 40% مقارنة بعام 1990، إذ أن من المتوقع ألا تتجاوز هذه النسبة 32% فقط.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم اتفقا في معاهدة الائتلاف على قانون أو عدة قوانين تضمن الالتزام بأهداف حماية المناخ لعام 2030، والتي تتعلق بأن تصل نسبة التقليص في الغازات الدفيئة إلى 55% مقارنة بعام 1990.

ويضم المجلس الوزاري للمناخ، ست وزارات هي البيئة والزراعة والاقتصاد والنقل والمالية والداخلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن الاجتماع الأول للمجلس شهد " مشاورات جيدة وبناءة"، ولفت إلى أنه لم يتم إقرار تكليفات محددة بالعمل بعد، وأن الاجتماع ركز على تخطيط العمل وجدولة المواعيد.