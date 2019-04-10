سائح سعودي يغرق في نهر النيل بأوغندا بعد التقاط سيلفي

أعلنت الشرطة في أوغندا، اليوم الأربعاء، عن أنه تم انتشال جثة سائح من مواطني المملكة العربية السعودية غرق في نهر النيل في أوغندا بعد سقوطه أثناء التقاط صورة شخصية (سيلفي) .

وقالت هيلين بوتوتو المتحدثة باسم الشرطة المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الرجل سقط في النهر أثناء التقاط الصور في شلالات كالاجالا يوم السبت الماضي، وعثر أحد الصيادين على جثته وكان يحملها تيار الماء باتجاه مصب النهر أمس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة: "كان يأخذ صور سيلفي عندما سقط في النهر من صخرة زلقة للغاية كان يقف عليها. وفشل أصدقاؤه في مساعدته. وانتشل صياد الجثة في وقت مبكر للغاية أمس".

يشار إلى أن نهر النيل، وهو أطول نهر في العالم، يمر عبر أوغندا من بين عدة دول أخرى، وتعد شلالات ومنحدرات النهر العديدة عامل جذب سياحي كبير.

وأصبحت الوفيات أثناء التقاط صور السيلفي أكثر شيوعا نظرا لأن السائحين يستخدمون هواتفهم المحمولة في محاولة لالتقاط الصور في مناطق محفوفة بالمخاطر.