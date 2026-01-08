ألمانيا تزيد قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 11% في 2025

زادت ألمانيا العام الماضي إنشاء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة بنسبة 11% إلى نحو 210 جيجاوات، حسبما أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية لتنظيم الشبكات اليوم الخميس في بون.

وقالت الوكالة إن وتيرة التوسع كانت قريبة من الأعوام السابقة، بعد أن نمت القدرة بنحو 12% في كل من 2023 و2024.

وشكلت الطاقة الشمسية أكثر من نصف القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة في ألمانيا العام الماضي، لتصل إلى 117 جيجاوات. وبلغت الإضافات الجديدة من القدرة الشمسية 4ر16 جيجاوات، وتصدرت ولاية بافاريا التوسع بواقع 5ر4 جيجاوات.

كما ازدادت أهمية "محطات طاقة الشرفات" وهي أنظمة كهروضوئية صغيرة يُجرى تركبيها في المنازل، إذ شكلت الوحدات الشمسية المصغرة المسجلة نسبة 2ر3% من القدرة الشمسية المضافة في 2025، ارتفاعا من 5ر2% قبل عام، بحسب الوكالة.

وبينما جاء ارتفاع القدرة الشمسية أدنى قليلا من مستوى عام 2024، شهدت طاقة الرياح على اليابسة توسعا ملحوظا.

وبلغت إضافات توربينات الرياح البرية الجديدة 6ر4 جيجاوات، متجاوزة بكثير الـ6ر2 جيجاوات التي أضيفت في العام السابق. وسجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا أكبر زيادة بواقع 3ر1 جيجاوات إضافية.

وقالت الوكالة إن القدرة المركبة لطاقة الرياح على اليابسة في ألمانيا بلغت الآن 1ر68 جيجاوات. وبموجب أهداف الحكومة، من المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى 115 جيجاوات بحلول 2030، وهو هدف يتطلب تقريبا مضاعفة وتيرة التوسع المسجلة العام الماضي.

وإلى جانب الطاقة الشمسية والرياح البرية، بوصفهما المحركين الرئيسيين للتحول نحو الطاقة النظيفة، يتضمن مزيج مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا أيضا طاقة الرياح البحرية وطاقة الكتلة الحيوية. ويظل التقدم في طاقة الرياح البحرية محدودا، فيما تشهد القدرة من الكتلة الحيوية حالة من ركود.