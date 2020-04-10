رئيس وزراء ولاية شمال الراين الألمانية يطالب المواطنين بالمثابرة ومواصلة قواعد البعد الاجتماعي

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طالب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، أرمين لاشيت، المواطنين مجددا بالتمسك بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال لاشيت في رسالة بالفيديو نشرها اليوم الجمعة على موقع تويتر: "نعيش أيام عيد الفصح الآن كما لم نعشها من قبل."

وأوضح لاشيت أن صحبة الأسرة والأصدقاء واتباع التقاليد التي أحبها الكثيرون لا يمكن أن تتبع هذا العام.

وأضاف لاشيت قائلا: "نحن نحمي الحياة وننقذها من خلال سلوكنا بالتزام التباعد الاجتماعي".

وذكر لاشيت أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من العدوى واكتساب الوقت لتعديل منحنى المرض، مضيفا أن العودة للحياة العادية يتحدد من خلال سلوك اليوم.

وأكد لاشيت بالقول: "لا بد من مواصلة اتباع القواعد والصبر عليها والابتعاد عن الآخرين مع الترابط النفسي".