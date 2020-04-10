مينيسوتا الأمريكية تصدر مبادرة للإقلاع عن التدخين لمكافحة فيروس كورونا

وفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن عدد المدخنين المشتركين في مبادرة الإقلاع عن التدخين قد شهد تفاعلا، بعدما أطلقت مينيسوتا تلك المبادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول مسؤولو الصحة في ولاية مينيسوتا إنهم لم يروا الكثير من الأشخاص في الولاية الذين يقلعون عن التدخين، سواء الذين يستخدومون التبغ العادي أو حتى السجائر الإلكترونية، بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وبالرغم من أن الأطباء قد حذروا من أن المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة ومضاعفة من الفيروس، مقارنة بأولئك الذين لا يدخنون، نظرا لتأثيره على الرئتين والجهاز التنفسي، إلا أنه لاغ يزال هناك الكثير من المدخنين حول العالم، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت وزارة الصحة بولاية مينيسوتا في تقديم خدماتها المجانية، للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، بعدما أكدت أن هناك 600 ألف من الأشخاص المدخنون في ولاية مينيسوتا وحدها؛ ومن ثَم جاءت تلك المبادرة لتمد لهم يد العون في ذلك الوقت العصيب الذي بات فيه قرار الإقلاع عن التدخين قرارا حاسما.

وتقول لورا أوليفين، مديرة مكافحة التبغ في وزارة الصحة بولاية مينيسوتا عن المبادرة: "إن أحد مميزات هذا البرنامج هو أنه يمكن للأشخاص الوصول إليه بالكامل من منازلهم؛ حيث لدينا استشارات هاتفية فردية، ولدينا دواء يمكن طلبه بالبريد وتوصيله إلى باب منزلك مباشرة، كما يمكنك التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني أو الدردشة".

وأشارت إلى أن هناك أيضًا برنامج مصمم خصيصًا للشباب، يمكنك الاشتراك عن طريق الاتصال برقم الهاتف أو التواصل من خلال الإنترنت، مؤكدة بأن وذلك في محاولة لتيسير طرق التواصل أثناء فترة العزل المنزلي.