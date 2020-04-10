واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن عن تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر .

وفي الجيزة تم تنفيذ 4 قرارات إزالة عقار مخالف بحي العمرانية ،وفي السويس تم تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين .

كما نفذت مديرية أمن أسوان 3 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية بدائرة مركز شرطة إدفو ، وفي قنـــا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة دشنا،وفي بني سويف تم شن حملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الواسطى ، وفي سوهاج قامت المديرية بحملة أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة بالمحافظة، وفي كفرالشيخ تم شن حملة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة بدائرتى مركزى شرطة ( كفرالشيخ ، سيدى سالم ). وتمكنت مديرية أمن المنوفية من تأمين تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أشمون .

وقال مصدر أمني ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .