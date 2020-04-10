قطر: تسجيل 136 إصابة جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 136 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2512 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيانات محدثة على حسابها على موقع تويتر اليوم الجمعة، أن 21 مصابا تعافوا خلال الـ24ساعة الماضية ، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 227 حالات.

وتابعت أن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 45339 شخصا.

وذكرت أن عدد المرضي الذين يخضعون للعلاج حتى الآن يبلغ 2279.

وكانت قطر سجلت 6 وفيات من جراء الإصابة بكورونا.