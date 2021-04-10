400 مليون دولار لتطوير الدفاع الجوى والقوات البرية والبحرية في العراق

كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، اليوم السبت، عن تخصيصات وزارة الدفاع العراقية فى الموازنة، فيما أكدت إمكانية تطوير الدفاعات الجوية بالجيش العراقي.

وقال عضو اللجنة بالبرلمان العراقى محمد حسين أبو ذر، فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تخصيصات جديدة رُصِدَت إلى وزارة الدفاع العراقية تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار لتطوير الدفاع الجوى والقوات البرية والبحرية بالجيش العراقي".

وأضاف أن "العراق لا يمكن أن يبقى على سلاح واحد مع التطور الحاصل فى دول العالم"، مبينا أن "لدى الوزارة عقود سابقة وجديدة" وأن "موازنة وزارة الدفاع جيدة وممكن أن تغطى وتساعد على تطوير الدفاعات الجوية".

وكان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، قد صادق فى وقت سابق، على الموازنة الاتحادية للعام 2021.