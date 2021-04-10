غرق عامل بالأتوبيس النهري في المنصورة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثة أحد العاملين بالأتوبيس النهري بعد سقوطة من الأتوبيس أثناء سيره بنهر النيل في المنصورة؛ وذلك بعد استمرار البحث عن جثمانه لمدة ٢٤ ساعة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لقسم أول المنصورة من شرطة النجدة يفيد بسقوط أحد العاملين بالأتوبيس النهري أثناء سيره بنهر النيل دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المدعو "ممدوح محمد فرج" ٣٥ عامًا، مراجع تذاكر بالأتوبيس النهري "المنصورة ۲" ومقيم بندر طلخا اختل توازنه وسقط بمياه النيل.

وما أقره شاهد الواقعة المدعو "محمد السيد عبده عبدالغفار" ٤۲ عامًا، نجار، ومقيم شارع محمد فتحي دائرة قسم أول المنصورة بائه أثناء وقوفه على كورنيش النيل شاهد المذكور حال قيامه بمحاولة ملئ دلو من مياه النيل حال وقوفه على الأتوبيس النهري واختل توازنه وسقط بالمياه، وما قرره سائق الأتوبيس النهري المدعو "عبدالرحيم أحمد محمد" ٤٠ عامًا، ومقيم دائرة مركز إسنا في الأقصر من ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان المتوفي من مياه نهر النيل أمام منطقة "الهابي لاند" دائرة قسم ثانِ المنصورة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال قسم ثانِ المنصورة بتاريخه، وجارِ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.