وزير الصحة اليمني: تقديم 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا لمناطق سيطرة الحوثيين

أعلن قاسم بحيبح وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، تقديم 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال بحيبح، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ،"عشرة ألف جرعة من لقاح كورونا استلمتها منظمة الصحة العالمية لتُعطى للكادر الصحي في المحافظات الشمالية تحت سيطرة الحوثي حسب طلبهم رغم استعدادنا لإعطائهم عدد أكبر".

وأشار بحيبح، إلى أن هناك رابط على النت لتسجيل الراغبين منهم في أخذ اللقاح خلال هذا الأسبوع وسوف يتم ارسالهم للمحافظات الأقرب لهم لأخذ اللقاح.

وتسلمت الحكومة اليمنية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، نهاية مارس الماضي أول دفعة لقاح كورونا تبلغ 300 ألف جرعة.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونسيف"، استقبلت مدينة عدن وهي العاصمة المؤقتة للبلاد، 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا البريطاني، وهي الدفعة الأولى من 9ر1 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال عام 2021.

وأوضحت في بيان لها، أن هذه الدفعة من اللقاحات وأدوات التلقيح تسلمها فيليب دواميل، ممثل "يونيسف" في اليمن، وادهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، برفقة بحيبح.

جدير بالذكر أن الحوثيين لم يعلنوا حتى اليوم عن أي حصيلة مرتبطة بالاصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في اليمن العام الماضي.