قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن منظمات حقوق الإنسان والدول الخارجية فرضت وصايتها على الدول العربية التي تتسم بالاستقلالية والمصداقية في التعامل مع جميع الملفات، منوهًا إلى أنها تمادت ووصلت إلى مستوى غير مقبول على رأس التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.



وأضاف العسومي، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان العربي للرد عن استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، مساء السبت، أن الدول والمنظمات ابتعدت عن المبادرات العربية واتجهت لاستهدافها وتسييس ملف حقوق الإنسان للضغط على الدول العربية.



وأشار إلى أن «جميع النواب العرب يقفون صفًا واحدًا في التصدي لتلك التدخلات والممارسات المرفوضة»، مشيدًا بالمبادرات العربية التي تطورت ونمت وحققت نتائج على أرض الواقع.



وشدد على أهمية تماسك الدول العربية في الدفاع عن قضاياها وحقوقها، معربًا عن أمنياته في أن تسلك جميع الأطراف العربية هذا النهج في التصدي لمنهج تلك المنظمات.