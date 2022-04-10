تقرير: المرشح الرئيسي لأعلى منصب في هونج كونج يقترب من تحقيق شرط الترشح

قال رئيس مكتب حملة المرشح الرئيسي لأعلى منصب في هونج كونج إن المرشح، جون لي، حصل بالفعل على أكثر من نصف الترشيحات المطلوبة، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مكتب الحملة، تام يو-تشونج، القول إن كبير أمناء الإدارة سابقا في المدينة حصل على أكثر من 100 ترشيح حتى ظهر أمس السبت، وهو اليوم الذي بدأ فيه حملته الانتخابية للفوز بمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لي يعمل أيضا ممثلا لهونج كونج في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الصين.

ووفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، قال تام إن الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الترشيحات، وهو 188 ترشيحا، "لن يكون مشكلة".

واستقال لي الأسبوع الماضي من منصبه، حيث كان المسؤول الثاني في هونج كونج، ووافقت الحكومة الصينية على الاستقالة.

وأعلن لي خلال مؤتمر صحفي أمس السبت أن "الولاء هو المطلب الأساسي. يجب أن يكون الرئيس التنفيذي شخصا وطنيا".

وقالت الرئيسة التنفيذية الحالية لهونج كونج، كاري لام، في 4 أبريل، عقب بداية فترة أسبوعين لحصول المرشحين على الترشيحات، إنها لن تسعى للحصول على ولاية أخرى مدتها 5 سنوات في المنصب.

وبالرغم من اعتباره على نطاق واسع مفتقرا للمعرفة والعلاقات في قطاعي المال والأعمال.

وقال لي أمس السبت، إن ذلك سوف يسمح له بوضع سياسات تتسم بـ"الشفافية والعدل".