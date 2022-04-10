حملات نظافة ليلية لتسليك خطوط الصرف وإزالة التعديات بمدن كفر الشيخ

نظت الوحدات المحلية بالبرلس وسيدي سالم وسيدي غازي وبلطيم وبيلا والحامول، حملات لرفع المخلفات وأعمال النظافة، ومسح الشوارع، وتسليك خط الصرف الصحى، وصيانة أغطية البلاعات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنظيم الحملات التموينية بالمرور الميدانى على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام،للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.

وتابع عصام القصيف رئيس رئيس مركز ومدينة الحامول،صيانة الإنارة العامة، ورفع الإشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتابع صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة وشارع العاشر من رمضان لتحسين مستوى الإنارة بالمدينة، وصيانة أغطية بلاعات الصرف الصحي للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، حملة موسعة لرفع القمامة و المخلفات والتراكمات بشوارع وأحياء المدينة والقري، مكلفاً مسئولي النظافة بالمدينة، بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع السكة الحديد ومحيط محطة السكة الحديد بالمدينة، بجانب حملة النظافة الدورية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ المخلفات من الصناديق المخصصة لجمع القمامة والموزعة بشوارع وأحياء المدينة.

تابع على سلامة، رئيس مجلس مدينة سيدى غازي، أعمال تسليك خط الصرف الصحى، وتم التنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ليتم إصلاح بعض الأخطار اليومية وتسليك بعض الخطوط بشوارع المدينة ورفع مخلفات التطهير فى حينه.

وأعلن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، شن المزيد من الحملات التموينية اليومية على المحلات التجارية والخدمية والأسواق، ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة بنطاق المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتى استهدفت المدينة والقرى، مشدداً بتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم جهودها فى تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميدانى على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين ومعارض بيع السلع الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجارى والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين، مؤكداً تكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتى تقدم الخدمات للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محضر عدم إعلان أسعار، و3 محضر شهادة صحية ،و3 محضر نظافة

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة خلال الفترة الليلية،تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتابع النوبتجية الليلية بالمرور على محطة مياه كحيلو وروافع الصرف الصحي بسيدى سالم والمستشفى المركزى بسيدى سالم، للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من حضور النوبتجية الليلية، والقيام بعملها على أكمل وجه.

كما أشرف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم على التصدي بكل حزم للبناء على الأرض الزراعية بقرية أبو غنيمة، فتم إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بجمعية قرية أبو غنيمة الزراعية و التعدي في الحالتين عبارة عن مباني بالطوب البلوك بارتفاع 2 متر الأولى على مساحة 60 متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، والثانية على مساحة 15متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتمت الإزالة بحضور مدير الجمعية ومشرف الحوض ورجال الوحدة المحلية ولودر أهالي وتم مصادرة المواد المستخدمة في البناء.