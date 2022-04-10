أوكرانيا: العثور على جثث عشرات المدنيين في مقبرة جماعية غرب كييف



قال مسؤول محلي إنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم جثث عشرات الأوكرانيين أمس السبت في قرية بوزوفا غرب كييف.



وأضاف المسؤول المحلي تاراس ديدتش للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للتزود بالوقود.



وأوضح أنه تم العثور على جثث أيضا في اثنا عشر سيارة تم قصفها على الطريق الرئيسي من مدينة كييف إلى جيتومير، والذي يمر عبر قرية بوزوفا.



وكانت القوات الروسية قد انسحبت مؤخرا من المنطقة حول كييف، عقب أن أمضت أول عدة أسابيع من الحرب في محاولة غير ناجحة لحصار المدينة.



وتمكنت الامم المتحدة من تأكيد مقتل أكثر من 1700 مدني. ولكن مثل الحكومة في كييف، تعتقد الأمم المتحدة أن حصيلة القتلى أعلى بكثير.