كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المدرب المصري من ضمن اختياراتنا لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر ، مؤكدًا أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.
تابع علام أنه من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصري ، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وكان مجلس الجبلاية قرر توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.
ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.