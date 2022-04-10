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كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المدرب المصري من ضمن اختياراتنا لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر ، مؤكدًا أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.

تابع علام أنه من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصري ، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان مجلس الجبلاية قرر توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.