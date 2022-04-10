الجيش الروسي يتهم أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات متعددة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت وزارة الدفاع الروسية السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، بالتحضير لعمليات مميتة "بعلم كاذب" ونظمت تصوير فظائع روسية مزعومة في بلدات وسط وشرق أوكرانيا.

وقال المسؤول العسكري في كييف ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة صحفية إن "مسؤولي كييف بدعم من الغرب يعدون لـ "مذابح شنيعة" على حد وصفه، ضد المدنيين في جمهورية لوجانسك الشعبية لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية و قوات لوجانسك الشعبية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وتابع الكولونيل الروسي إن صحفيين أجانب شوهدوا وهم يصلون إلى مستشفى في بلدة كريمينا في منطقة لوهانسك لإلتقاط صور مزيفة لقصف سيارات الإسعاف من قبل القوات الروسية.

وقال ميزينتسيف إنه سيتم تنظيم حدث إعلامي آخر في قرية راهيفكا في منطقة وسط كييف حيث تخطط القوات الأوكرانية لنبش مقبرة جماعية أمام الكاميرا بمساعدة خبراء الطب الشرعي والشرطة الوطنية.