إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق «بنها- المنصورة»

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أصيب ثلاثة أشخاص جراء حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، أمام قرية أسنيت بطريق «بنها- المنصورة»، اتجاه كفر شكر.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بإصابة 3 أشخاص نتيجة حادث مروري سيارة نقل بدراجة بخارية أمام قرية أسنيت بطريق «بنها- المنصورة» في اتجاه مدينة كفر شكر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمحل الواقعة، وبالمعاينة تبين انقلاب دراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص صدمتهما سيارة نقل طائشة وفرت هاربة، وتبين أن المصابين هم "أيمن. ر. ع" محامِ، و"محمد. ح"، و"على. ك".

وتم نقل المصابين بسيارة إلى المستشفى الجامعي ببنها لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.