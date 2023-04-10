محافظ الغربية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع الإشغالات بالسنطة وطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة امتدت حتى الواحدة صباحا، تابع خلالها تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالسنطة وطنطا، إلى جانب رفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة.



وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينتي السنطة وطنطا، تابع خلالها قيام الوحدات المحلية بتخفيض أعمدة الإنارة العامة بنسبة ٧٥ % ، كما تابع تخفيض الإنارة في واجهات المحال.



كما تفقد المحافظ معرض أهلا رمضان بمدينة السنطة، حيث تابع توافر السلع الغذائية والأساسية، موجها رئيس مجلس المدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، للتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح وانخفاضها عن مثيلاتها في الأسواق.



وفي سياق آخر وجه المحافظ خلال جولته برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق كما وجه بغلق الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، فضلا عن تفقد أعمال النظافة الليلية.



وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مشدداً على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.



رافق المحافظ خلال جولته منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وليد الحلاوني نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.