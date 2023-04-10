لوكاشينكو يطالب موسكو بحماية بيلاروسيا كأرض روسية

طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جارته الكبيرة روسيا بحماية بلاده كما لو كانت "أرضا روسية".



وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بلتا" أن لوكاشينكو عقد لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مينسك اليوم الاثنين، وأن لوكاشينكو طلب خلال اللقاء من الوزير الروسي تقديم ضمانات أمنية بهذا الخصوص.



ووجه لوكاشينكو الشكر لنشر آلاف الجنود الروس في الأراضي البيلاروسية.



وكانت روسيا أعلنت مؤخرا اعتزامها نصب أسلحة نووية في بيلاروس التي لها حدود أيضا مع أوكرانيا.



واتهم لوكاشينكو الغرب بخرق مذكرة بودابست لعام 1994 والتي تخلت بموجبها ثلاث من الجمهوريات السوفيتية السابقة وهي بيلاروس (روسيا البيضاء) وأوكرانيا وكازاخستان عن أسلحتها النووية مقابل الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.



واتهم لوكاشينكو الغرب بتهديد وجود بلاده من خلال العقوبات التي يفرضها عليها.



في المقابل، كتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر منتقدا طلب لوكاشينكو، وقال إن هذا الطلب يشبه طلب الظبي ضمانات سلامة وهو في فم التمساح.



يذكر أن لوكاشينكو يعتمد بقوة على روسيا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وتتهم حكومة كييف مينسك بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا نظرا لأن روسيا بدأت الحرب من الأراضي البيلاروسية أيضا.



ويحكم لوكاشينكو بيلاروس منذ أكثر من ربع قرن.