ضبط المتهمين بسرقة شقة سيدة في الدقهلية

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كشف الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنا شكوى مدعومة بصور ومقطع فيديو ادعت خلالها إحدى السيدات تعرض شقة سكنية مملوكة لها للسرقة بالدقهلية.

حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا شكوى مدعومة بصور ومقطع فيديو ادعت خلالها إحدى السيدات تعرض شقة سكنية مملوكة لها للسرقة "كائنة بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية" وقيامها بالإبلاغ عن الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/4/2023 تبلغ لقسم شرطة جمصة من الشاكية المذكورة باكتشافها سرقة (2 جهاز كهربائى) من داخل الشقة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية "وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا" - مقيمان بمحافظة الدقهلية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتصريف المسروقات لدى عميلهما سيئ النية ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين، حيث أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.