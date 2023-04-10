رئيس تومياد: التبادل التجاري بين مصر وتركيا قفز إلى 10 مليارات دولار في 2022

قال نهاد أكينجي، رئيس جمعية الرجال الأعمال الأتراك المصريين (تومياد)، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز العام الماضي إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف أكينجي، خلال إفطار نظمته الجمعية اليوم الأحد، أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا، شهد نموا مطردا منذ توقيع اتفاقية المنطقة الحرة بين البلدين في عام 2005، إذ بدأ بـ1.5 مليار دولار، إلى أن وصل المبلغ لـ10 مليارات دولار.

وتابع أن رجال الأعمال الأتراك، مهتمون بالاستثمار في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتهم العام الماضي مليار دولار.

وبلغ عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر 200 شركة، 40 منها شركات كبرى.

وأكد أن إدراج المنتجات الزراعية وتسهيل الحصول على تأشيرة، يعزز التجارة، ويستطيع إن يقفز بها إلى الضعف.

وأشار إلى أن الجمعية تحتفل هذا العام بمرور عشرين عاما على تأسيسها.