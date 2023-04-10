أثارت الحلقة الـ20 من الجزء الثالث من مسلسل المداح جدلًا كبيرًا بين الجمهور، وذلك بعد ظهور عماد الشخصية التي يجسدها تامر شلتوت لأول مرة، ويواجه صابر المداح.



وجاءت هذه المقابلة بناءً على رغبته في منزل الدكتور إبراهيم، ويكشف عن هويته ويخبره أنه يُدعى وليد وليس عماد كما زعم في اللقاء الأول بينهما، ويعمل مهندس كمبيوتر، وبسبب علامات التوتر التي ظهرت على «تامر شلتوت» خلال الحديث يتأكد صابر من أنه عماد.



وتفاعل الجمهور مع هذا المشهد، وعلق بعضهم قائلًا: "المقابلة الأولى بجد رعب، أمال هتعملوا فينا إيه في الباقي، كفاية النظرات بس، خفت منكم أنت وصابر"، وعلق آخر: "أنا مش عارفلك حاجة يا عماد".



ومسلسل المداح 3 بطولة هبة مجدي، سرا اللوزي خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.



تنطلق أحداث المسلسل مع زواج صابر برحاب، وفي انتظار مولوده الأول على أحر من الجمر، ولكن عندما يأتي الطفل عز ويأخذه صابر في حضنه تظهر بعدها الجنية هند بنت الأحمر، وتخبر صابر بأن عز ليس ابنه بل ابنهم، لتنقلب حياة صابر رأسا على عقب، ويبدأ رحلة البحث عما إذا كان ابنه هو ابن الجن بالفعل أم لا؟، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.