بايدن يبدأ جولة في أيرلندا الشمالية وأيرلندا غدا الثلاثاء

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الثلاثاء جولة يزور خلالها أيرلندا الشمالية وأيرلندا.



وسيتوجه بايدن أولا إلى العاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست حيث من المتوقع أن يصل مساء غد الثلاثاؤء وسيبدأ برنامجه بعد غد الأربعاء، ويتضمن البرنامج عقد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وإلقاء خطاب أمام طلاب.



ويعتزم بايدن الإشادة باتفاق الجمعة العظيمة الخاص بأيرلندا الشمالية والذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات قبل 25 عاما كما يعتزم الإشادة أيضا بالتقدم الذي تم إحرازه منذ ذلك الوقت.



يذكر أن هذا الاتفاق المعروف أيضا باسم اتفاق بلفاست والذي يعود إلى عام 1998، أنهى الحرب الأهلية بين البروتستانت المؤيدين للاتحاد مع بريطانيا والكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا.



ويعتزم بايدن التوجه مساء الأربعاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن حيث سيلقي خطابا أمام البرلمان الأيرلندي.



تجدر الإشارة إلى أن عائلة بايدن لها أصول أيرلندية إذ إن أسلافه كانوا هاجروا في الماضي من أيرلندا إلى الولايات المتحدة.



ويعتزم بايدن خلال تواجده في أيرلندا زيارة عدة أماكن ينحدر منها أسلافه.