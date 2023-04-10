حمادة هلال: السوشيال ميديا أهم من الميديا

حل الفنان حمادة هلال ضيفاً في برنامج "طريق تالت"، مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1.

وأكد هلال، تأثير العديد من الشخصيات فيه وفي حياته بشكل إيجابي كبير، قائلاً: "هناك الكثير من الشخصيات المؤثرة في حياتي، ومنهم مدرسة اللغة الإنجليزية إيمان، كان لها أثر كبير في شخصيتي، وحببتني جدًا في الإنجليزي".

وتابع هلال بخصوص أسرته قائلا: "والدي ووالدتي كان ليهم فضل كبير عليا، والدي كان ذكي وكان بيتعامل معنا بمبدأ إننا صحاب، أما والدتي علمتني إزاي أحافظ على بيتي وحياتي وعلى رزقي".

وأكمل: "تأثرت بسيدنا النبي وبكل الصحابة والتابعين والإمام الشافعي، والقائد صلاح الدين الأيوبي"، مضيفا أنه لا يستطيع تقديم تلك الشخصيات الدرامية.

وعن مسلسل المداح قال: "مسلسل المداح أثر في نفسي، وفي شخصيتي وبيخرج مني الدور بأعجوبة"، متابعا: "كل موقف صعب بقول إن ربنا لطيف بالعباد في كل المواقف الصعبة مثل المرض، الوفاة وغيرها".

وعن تأثير السوشيال ميديا، قال: "السوشيال ميديا بقت أهم حاجة في الحياة حتى الأشخاص البعيدين عن الميديا والفن أصبحت السوشيال ميديا جزء أساسي ومهم في حياتهم".

وعن تأثيرها على عمله، قال: "السوشيال ميديا جزء مهم جدًا في الشغل ممكن تكون أكتر من الميديا نفسها".

وكشف حمادة هلال، أن هناك الكثير من الأماكن التي سافر لها ولكن أكثر الأماكن القريبة له جبل موسي، وسانت كاترين لما بهم من طاقة إيجابية كبيرة.