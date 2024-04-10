رئيس وزراء بريطانيا: يتعين على نتنياهو القيام بالمزيد لتخفيف معاناة مواطني غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "القيام بالمزيد" لتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة في ظل تصاعد الضغوط، على خلفية قرار بريطاني بعدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن سوناك أكد أن الحكومة البريطانية لديها التزام باتباع المشورة القانونية بشأن الصراع في الشرق الأوسط، التى قال إنها تترك موقف بريطانيا بشأن تراخيص الصادرات بدون تغيير.

ولكنه أيد دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار وقف لإطلاق النار لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع، في أعقاب أحدث تدخل من جانب أقرب حلفاء إسرائيل، حيث وصف بايدن نهج نتنياهو تجاه الحرب "بالخاطئ".

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدا لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، عقب مقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، وذلك في هجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي.

ولكن وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون أكد أمس الثلاثاء أن بريطانيا سوف تستمر في السماح بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مما أثار انتقادات من منظمات إغاثة وأخرى خيرية.