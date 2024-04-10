مدفعية الاحتلال تقصف 7 بلدات جنوب لبنان

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قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 بلدات حدودية جنوب لبنان، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشتها المتوسطة، مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدات عديسة وكفركلا وبليدا.

كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، حسب الوكالة.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى خسائر بشرية أو أضرار مادية في هذه البلدات.

كان رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، قد دعا في بيان، إلى وقف المواجهات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر.

وتضامنا مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا متقطعا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي.