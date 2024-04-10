خامنئي: هناك دول إسلامية تساعد الكيان الصهيوني

انتقد آية الله على خامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، أداء الحكومات، خاصة الحكومات الإسلامية، تجاه المجازر التي تحدث في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء خامنئي اليوم الأربعاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع مجموعة من مسئولي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسفراء الدول الإسلامية.

ونقلت وكالة مهر عن خامنئي قوله اليوم: "الحكومات لا تؤدي واجباتها حقا، وعمليا لا يوجد أي أثر للحكومات على الإطلاق، بل على العكس تساعد الكيان الصهيوني بالسلاح والمال وباتخاذ مواقف سياسية مؤيدة، ومما يبعث على الأسف أكثر، فإن هناك أيضا دولا إسلامية تساعد الكيان الصهيوني".

وأضاف:"هذه خيانة للأمة الإسلامية. كما أنها خيانة لنفس الحكومات، لأنها بهذا العمل تعزز المؤسسات الصهيونية الضعيفة، وهذا التعزيز سينتهي على حساب هذه الحكومات"، مضيفا: "عندما يدخل الصهاينة إلى بلد ما، فليس الأمر وكأنهم يعملون لصالح ذلك البلد، بل عندما يتغلغلون، فإنهم يمتصون دماء ذلك البلد مثل البعوض، لمصلحتهم الخاصةـ فإذن مساعدة الكيان الصهيوني تعني المساعدة في زوال هذه الحكومات".

وتحدث عن اقتراح إيران وتوقعها قطع العلاقة السياسية والاقتصادية بين الدول الإسلامية و"الكيان الصهيوني"، مؤكدا أنه إذا أجري استفتاء في الدول الإسلامية فإن هذا التوقع سيحدث لجميع الدول الإسلامية، مضيفاً: "أقل ما يمكن توقعه هو أن تقوم حكومات الدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني مؤقتاً وعدم مساعدته مادامت الجرائم تستمر".

وقال: "اليوم أصبحت قضية غزة على رأس قضايا العالم الإسلامي، وعلينا جميعا أن نشعر بالمسئولية.. قلوب الأمم، حتى غير المسلمين، مع فلسطين، حیث نرى مثل هذه المسيرات والمظاهرات التي تحدث في العالم دعما للفلسطينيين وأهل غزة والمظلومين في هذه المنطقة".

وتابع: "ليس شيئا صغيرا أن تتحول قضية فلسطين إلى القضية الأولى في لندن، وباريس، وباقي الدول الأوروبية، وحتى في واشنطن، هذا الصوت ينتشر في جميع أنحاء العالم".