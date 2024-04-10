جالانت يتوعد إيران بمفاجآت في حال هاجمت إسرائيل

قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء، إن تل أبيب سترد على إيران داخل أراضيها في حال أقدمت طهران على مهاجمة إسرائيل، وتوعدها بـ"مفاجآت".

جاء ذلك خلال لقاء مع جنود شمال إسرائيل، وفق هيئة البث العبرية، بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد بين طهران وتل أبيب.

وتتحسب إسرائيل لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف سفارتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل الجاري.

وفي رسالة إلى إيران، حسب الهيئة، قال جالانت: "مَن يحاول الاعتداء علينا، سيواجه دفاعا قويا وردا قويا على أراضيه".

وتابع: "في هذه الحرب نتعرض للهجوم من أكثر من جبهة.. لكننا سنعرف كيف نرد بسرعة كبيرة عبر عمل هجومي حاسم ضد أراضي كل مَن يهاجم أراضينا، بغض النظر عن مكانه في الشرق الأوسط بأكمله".

وأردف: "رد إسرائيل سيكون فعالا جدا، ومن الأشياء التي نتفوق فيها على مر السنين هو أن العدو لا يعرف أبدأ ما هي المفاجآت التي نعدها له".

وفي وقت سابق الأربعاء، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" باللغتين العبرية والفارسية: "إذا هاجمتنا إيران من أراضيها، فسترد إسرائيل وتهاجم في إيران".

ويأتي التصعيد بين الطرفين في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".