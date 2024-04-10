طارق الشناوي: قرار محمد رمضان وسامي بعدم تقديم جزء ثان من «جعفر العمدة» ذكي

أثني الناقد الفني طارق الشناوي، على قرار الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي بعدم تقديم جزء ثان من مسلسل «جعفر العمدة» هذا العام، معتبرًا أن ذلك خطوة ذكية؛ للحفاظ على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في موسم رمضان الماضي.

وأشار خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن المسلسل حقق نجاحًا شعبيًا وجماهيريًا هائلاً العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن محاولة تقديم جزء ثان كانت ستعرض النجاح للخطر، قائلا: «محمد رمضان ومحمد سامي رأوا أنهم سيخسروا النجاح الشعبي والجماهيري الطاغي في الجزء الأول».

وأشاد بالمخرج محمد سامي لإدراكه أن تجاوز نجاح الجزء الأول من المسلسل سيكون مهمة صعبة، مشبها ذلك بسباق الحواجز، قائلا: «سامي اكتشف أنه مش هيقدر يعلي عن الجزء الأول، الأمر أشبه بسباق الحواجز لما تتخطى 100 سم متر، بعدها لازم 110 ثم 120 سم متر مع كل مرحلة لازم تعلي، لو وقفت عند نقطة أو نزلت عنها يعتبر فشل، والنجاح الأول ممكن يتجرح».

وأكد أن المسلسل نجح في تحقيق المتعة للمشاهدين، مشيرا إلى أن المتعة وحدها قد تكون كافية لنجاح العمل الفني، متابعا: «لو حبيت تدور على رسالة كان ممكن تلقيها آخر الحلقة متتجوزش مثلا أربعة، عشان تبرر أحداث المسلسل؛ لكن فيه متعة وهذا وحده قد يكفي».