فولكس فاجن تسجل انخفاضا في إجمالي مبيعات علاماتها التجارية خلال مارس

شهدت عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، انخفاضا في إجمالي مبيعات علاماتها التجارية خلال شهر مارس الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وكان الانخفاض واضحا بشكل خاص في السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء انخفاض إجمالي مبيعاتها العالمية خلال شهر مارس من خلال العلامات التجارية لـ "فولكس فاجن"، بنسبة 4ر1% لتصل إلى 800 ألف و600. وانخفضت المبيعات في الأسواق الرئيسية بأوروبا والصين وغيرها.

ومع ذلك، ارتفعت المبيعات في أمريكا الشمالية، كما نمت مبيعات العلامتين التجاريتين الأساسيتين "فولكس فاجن" و"سيات". ومع ذلك، تراجعت مبيعات السيارات الفارهة ذات الأسعار الأعلى لعلامتي "أودي" و"بورشه".

وقامت مجموعة "فولكس فاجن" خلال الربع الأول ككل، بتسليم 1ر2 مليون سيارة، أي بزيادة نسبتها نحو 3% عن العام السابق.