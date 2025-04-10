روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بطائرات مسيرة الليلة الماضية

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 85 من أصل 145 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 145 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وميلروفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد البيان، التصدي لهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الأربعاء، أسقطت القوات الأوكرانية 85 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

وأضاف أن 49 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون أن تسفر عن وقوع أي أضرار.

وأفاد البيان، بوقوع خسائر في مناطق دونيتسك، وخاركيف، وكييف، وخميلنيتسكي، وبولتافا، وميكولايف نتيجة للهجوم الروسي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الفترة من الساعة 20:15 بتوقيت موسكو يوم 9 أبريل، وحتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 10 أبريل، دمرت وسائط الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم تدمير 13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق كل من أراضي مقاطعة بيلجورود، وجمهورية القرم، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وموسكو".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.