مستشار ترامب: 15 دولة أرسلت عروضا للتفاوض على اتفاقيات تجارية

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية تلقت، اليوم الخميس، عروضا للتفاوض على اتفاقيات تجارية من أكثر من 15 دولة، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء عن تعليق معظم الرسوم الجمركية العالمية لمدة 90 يوما.

وأوضح هاسيت في لقاء مع شبكة فوكس نيوز أن "هذا لا يعني أن اتفاقا قد تم التوصل إليه، لكنه يعني أن ممثلي العديد من البلدان يتواصلون ويطرحون عروضا واضحة على الطاولة."

وشدد هاسيت أكثر من مرة على أنه لن تكون هناك حلول جاهزة، ولكن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى نتائج مدروسة.

وكانت تصريحات سابقة صادرة عن الإدارة الأمريكية قد أفادت أن ممثلين من أكثر من 75 دولة قد اتصلوا بالفعل بالبيت الأبيض للتعبير عن استعدادهم للانخراط في محادثات.

وقال ترامب إنه كان في انتظار مكالمة من الصين اعتبارا من أمس الأربعاء دون جدوى.

وأوضح هاسيت أيضا خلال المقابلة أنه من المقرر عقد اجتماع مع كبار الموظفين، وبعده يعتزمون تقديم قائمة بالأولويات التي يعتقد الخبراء أنه يجب على ترامب اعتمادها.

ورغم أن ترامب قد علق الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، فإنه لم يفعل ذلك مع الصين.