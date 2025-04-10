اتحاد مجالس البحث العلمي العربية: فتح باب التقدم لمسابقة أفضل بحث عربي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

دعا اتحاد مجالس البحث العلمي العربية جميع الباحثين للمشاركة في المسابقة العربية لتكريم أفضل أبحاث عربية أكاديمية في مجالي: الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بين الجامعات والمؤسسات البحثية العربية والدولية، فضلاً عن تحفيز الباحثين العرب على نشر أبحاث ذات جودة عالية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلي جانب دعم الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تساهم في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع والصناعة في المنطقة العربية.

علي جميع الراغبين في المشاركة، الاطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وذلك في موعد أقصاه ٥ مايو ٢٠٢٥.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم المسابقة في إطار أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي تحت عنوان "أمن المعلومات والأمن السيبراني" (25’CAISEC) والذي سيقام بالقاهرة على مدار يومي ٢٥ و ٢٦ مايو ٢٠٢٥، تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، وبإشراف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل على هامش أعمال المؤتمر من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع تكفل الجهات المنظمة بتكاليف سفر الفائزين وإقامتهم.