الحوثيون: ضربات أمريكية مشتبه بها في اليمن تودي بحياة 10 أشخاص على الأقل

قالت جماعة الحوثي في اليمن يوم الأربعاء، إن ضربات جوية أمريكية مشتبها بها استهدفت مناطق قرب مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. وفي الوقت ذاته، عرض الحوثيون مشاهد تظهر ما وصفوه بحطام طائرة أميركية من طراز "إم كيو -9 ريبر" تم إسقاطها.

ووفقا لما ذكره الحوثيون، فإن الضربات نفذت مساء الثلاثاء في حي الحوك بمدينة الحديدة، وأدت أيضا إلى إصابة 16 شخصا. ويضم هذا الحي مطار المدينة، الذي استخدمه الحوثيون سابقا لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

وبحسب أرقام الضحايا التي أعلنها الحوثيون يوم الأربعاء، فإن الحملة الجوية المكثفة التي تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة بسبب هجماتها على الملاحة في مياه الشرق الأوسط، في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس، أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين مشاهد فوضوية تُظهر أشخاصا ينقلون الجرحى إلى سيارات الإسعاف، ومنقذين يبحثون تحت أضواء هواتفهم المحمولة. وتبيّن من اللقطات أن الهدف كان منزلا في حي سكني، في ما يبدو أنه جزء من حملة استهداف واسعة النطاق لقيادات الحوثيين، أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما طالت ضربات أخرى محافظة عمران الجبلية، شمال العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث قالوا إن الضربات الأمريكية استهدفت معدات اتصالات. وكان قد تم استهداف معدات اتصالات في وقت سابق في منطقة الجبل الأسود في عمران.

ولم يصدر أي تعليق فوري من القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، وهو ما يتماشى مع نمطها المتبع، حيث تمتلك الآن تفويضاً من البيت الأبيض لتنفيذ الضربات بشكل فوري منذ بدء الحملة في 15 مارس.