إيرباص تسلم 136 طائرة في الربع الأول وتتجاوز بوينج

سلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "ايرباص" 136 طائرة تجارية في الربع الأول، بما يكفي لتتفوق على شركة بوينج الأمريكية بعد زيادة معدلات التسليم في مارس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ايرباص قولها اليوم الأربعاء في بيان لعملاء من بينهم شركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" وشركة "يونايتد ايرلاينز" إن إجمالي عمليات التسليم في مارس بلغ 71 طائرة.

وأشارت إلى أن هذا العدد يأتي مقارنة بـ63 طائرة في نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من مجموع 65 طائرة شحنتها الشركة المصنعة للطائرات في أول شهرين من العام الجاري.

وأعطت هذه الزيادة الأخيرة لشركة ايرباص الصدارة في عمليات التسليم للربع الأول من عام 2025، بعدما تراجعت بعد منافستها الأمريكية في يناير وفبراير.