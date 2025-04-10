الحوثيون: استشهاد 3 مدنيين في قصف أمريكي بالعاصمة صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأربعاء، استشهاد ثلاثة مدنيين جراء قصف أمريكي استهدف منطقة النهدين، جنوبي العاصمة صنعاء.
وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة في بيان: "استشهد ثلاثة من المدنيين نتيجة عدوان أمريكي استهدف منطقة النهدين في مديرية السبعين في حصيلة أولية".
وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن الطيران الأمريكي استهدف بغارة جوية منطقة النهدين، واستهدف بأربع غارات أخرى منطقة رجام بمديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء.
ويطل جبل النهدين على دار الرئاسة جنوبي صنعاء، وسبق أن تعرض لعدة غارات جوية.
في سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مساء الثلاثاء، حيا سكنيا في مدينة أمين مقبل السكنية بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، غربي البلاد، إلى 13 قتيلا، وفقا للحوثيين.
وذكر أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "عدد شهداء مجزرة العدوان الأمريكي في مدينة أمين مقبل السكنية ارتفع إلى 13 معظمهم من النساء والأطفال، و12 جريحا".
وما زالت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني والإسعاف تعمل حتى الآن في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام، حسب تصريح الأصبحي.