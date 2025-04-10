الحوثيون: استشهاد 3 مدنيين في قصف أمريكي بالعاصمة صنعاء

ترامب: إسرائيل سوف تقود الهجوم على إيران حال عدم تخليها عن البرنامج النووي

الإدارة الأمريكية تتقدم باستئناف ضد إعادة صحفيي أسوشيتد برس إلى البيت الأبيض

الحوثيون: ضربات أمريكية مشتبه بها في اليمن تودي بحياة 10 أشخاص على الأقل