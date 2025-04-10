الحوثي يدعو لـ«الجهاد» ضد إسرائيل وأمريكا: رد طبيعي على عدوان غزة

دعا زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، إلى "الجهاد" ضد إسرائيل والولايات المتحدة، قائلا إنه رد طبيعي على العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقال الحوثي، خلال كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن إسرائيل نكثت اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً دعمه العلني للعدوان على غزة، والذي اعتبره "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وذكر زعيم الحوثيين، أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تهتم بعودة الأسرى الإسرائيليين، بل تواصل ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

كما اتهم إسرائيل بمحاولة تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل نهائي، محذرًا من أن هذا قد يكون مقدمة لترحيل السكان من الضفة الغربية أيضًا.

ورفض الحوثي الموقف الأمريكي الداعم لتهجير الفلسطينيين، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن.

ودعا الحوثي "الأمة الإسلامية إلى تقديم دعم حقيقي لغزة وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية"، مؤكدا أن "أي تنازلات لا توقف العدوان الإسرائيلي الذي يسعى لتحقيق أطماع واضحة".

وفيما يتعلق بسوريا ولبنان، أشار إلى أن "إسرائيل تواصل تنفيذ غارات واغتيالات ضد مجاهدين من حماس وحزب الله، فضلاً عن ارتكاب جرائم في سوريا"، مضيفا: "العدو الإسرائيلي يريد استغلال سوريا لتحقيق هدفه بالوصول إلى نهر الفرات".

كما اتهم الحوثي إسرائيل باختراق الأجواء السورية والعراقية نفسها، قائلا: "العدو الإسرائيلي ينتهك الأجواء السورية، وبدأ، في انتهاك كامل للأجواء السورية، بغزو السيادة العراقية واختراق أجوائها. سيكرر العدو الإسرائيلي اقتحامه للأجواء العراقية، ثم يوسع نطاق نشاطه".