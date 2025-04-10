الشرقية: خروج الناجي الوحيد من خزان الصرف الصحي بعد تعافيه

صرّح الفريق الطبي بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية، بخروج الشاب محمد، الناجي الوحيد من حادث سقوط داخل خزان صرف صحي، وذلك بعد تماثله للشفاء وتعافيه من الإصابات البالغة التي لحقت به، عقب سقوطه وأربعة أشخاص آخرين، من بينهم ثلاثة من أشقائه، داخل خزان صرف صحي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، في حادث مأساوي أسفر عن وفاة الأشقاء الثلاثة والشاب الآخر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يُفيد بورود بلاغ بسقوط خمسة أشخاص داخل خزان صرف صحي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الأمن ورجال الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الضحايا الخمسة، بينهم أربعة أشقاء، هم: فارس (27 عامًا)، ومحمد (25 عامًا – الناجي)، ومصطفى (24 عامًا)، وأحمد (19 عامًا)، بالإضافة إلى شاب آخر يُدعى إسلام (16 عامًا)، وجميعهم يعملون في القطاع الخاص بمحطة صرف صحي بالمنطقة، ويقيمون في محافظة سوهاج. وقد سقطوا داخل البيارة أثناء تأدية عملهم، ما أدى إلى وفاة أربعة منهم، فيما نُقل محمد مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم انتشال جثث الضحايا، ونُقلت إلى مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي والتأمين الصحي، ووضعت في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.