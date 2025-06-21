عراقجي: تماسك الشعب الإيراني في أعلى مستوياته والقوات المسلحة تؤدي دورها بكفاءة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني في مواجهة الظروف الحالية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني في مواجهة الظروف الحالية، ذاكرا أن القوات المسلحة الإيرانية تؤدي دورها بكفاءة عالية في الدفاع عن البلاد، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وفي تصريحات له على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أوضح عراقجي أن "الوضع الراهن صعب بلا شك، لكن الأمور في إيران تسير على ما يرام".

وأضاف: "نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، في مواجهة عدوان غير مبرر من قبل الكيان الصهيوني، وسنواصل هذا النهج في إطار القوانين الدولية".