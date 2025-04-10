إسرائيل ترد على اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: مكافأة للإرهاب

رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف فيها أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في الصيف المقبل.

وأكد ساعر رفضه لهذه الخطوة من فرنسا، مؤكدا أنها ستعطي تأثيرًا معاكسًا.

وقال ساعر في تدوينه على منصة "إكس": "الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية خيالية من قبل أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعًا، لن يكون سوى مكافأة للإرهاب وتعزيزًا لحماس، مثل هذه الخطوات لن تقرب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس، ستبعدهم أكثر".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار إلى أن هذه الخطوة قد تتم خلال مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو المقبل، والذي تُشارك فرنسا والمملكة العربية السعودية في استضافته حول إنشاء دولة فلسطينية.

وقال ماكرون خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية".

وأضاف: "في يونيو المقبل، خلال المؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، قد نتمكن مع المملكة العربية السعودية من الانتهاء من حركة الاعتراف المتبادل من قبل عدد من الدول".

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بالخطوة الفرنسية، قائلة "إن هذا الاعتراف سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح تماشيًا مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".

كانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل، التي سحبت اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في تل أبيب يعملون في شؤون السلطة الفلسطينية.