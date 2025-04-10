مقتل 3 أطفال بقصف حوثي غربي اليمن

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أعلن مسئول يمني، اليوم الخميس، مقتل 3 أطفال جراء قصف شنه الحوثيون على منزل في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال علي حميد الأهدل مدير عام الإعلام في محافظة الحديدة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مليشيا الحوثي شنت بطيران مسير قصفا استهدف منزلا في مديرية حيس جنوبي المحافظة.

وأضاف أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة هم رهام "5سنوات" ووعد "3 سنوات" ويحيى "عامان".

وأشار إلى أن الأطفال الثلاثة ضحايا جدد يضافون إلى سجل الإرهاب الحوثي بحق المدنيين وسط صمت من قبل المجتمع الدولي على هذه الجرائم.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.

ويشار إلى أن مديرية حيس واحدة من المديريات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، في محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.