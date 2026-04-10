اليابان تفرج عن المزيد من احتياطيات النفط

قالت اليابان إنها ستفرج عن ما يعادل 20 يوما إضافيا من احتياطيات النفط في مايو، في جولة ثانية لمعالجة عدم اليقين بشأن الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إن الإفراج المخطط له من الاحتياطيات الحكومية سيبدأ في أوائل مايو، بعد إفراج سابق الشهر الماضي.

وبدأت اليابان في الإفراج عن ما يعادل حوالي 50 يوما من احتياطيات النفط في مارس، بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها الدولة والقطاع الخاص ودول الخليج المنتجة للنفط.

وحتى 6 أبريل كان لدى اليابان احتياطيات نفطية تكفي لمدة 230 يوما، بما في ذلك مخزونات حكومية تكفي لـ 143 يوما، وفقا لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

وقالت تاكايشي إن حكومتها تعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز، بينما تسعى اليابان لتنويع الموردين.