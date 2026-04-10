كوريا الشمالية والصين تتفقان على تعميق التعاون

يجري وزير الخارجية الصيني وانج يي، حاليا زيارة إلى بيونج يانج التي وصلها أمس الخميس في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات.

ونقلت وكالة الأتباء الألمانية (د ب أ) عن رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون قوله في اجتماع مع وانج يي إنه سيعزز التبادل بين الدولتين خلال الزيارة التاريخية للمسؤول الصينى اليوم الجمعة.

وأفاد كيم، وفق وزارة الخارجية الصينية، بأن بيونج يانج وبكين مستعدتان للاضطلاع بدور مناسب في تعزيز السلام والاستقرار في العالم.

ومن ناحيته، قال وانج، إنه نظرا للوضع الدولي الحالي، يجب أن تدافع الصين وكوريا الشمالية بحزم عن سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية.

وأضاف أنهما تتمنيان تعزيز التواصل والتنسيق بخصوص الشؤون الدولية والإقليمية.

وفي الوقت ذاته، اتفق وزيرا خارجية كوريا الشمالية والصين على تعميق التعاون والتبادلات بين بلديهما وأجريا "تبادلا معمقا" لوجهات النظر بشأن القضايا الدولية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في البلدين اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية، إن وانج ووزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي ناقشا القضايا الدولية والإقليمية الراهنة في اجتماعهما يوم الخميس، لكنها لم تحدد ماهية تلك القضايا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في الشمال، أنهما اتفقا أيضا على تعزيز التواصل الاستراتيجي بين أجهزتهما المعنية بالسياسة الخارجية.

ولم تذكر أي من الوكالتين ما إذا كانت تشوي ووانج قد تناولا الولايات المتحدة أو مواضيع أخرى مثل الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت رحلة وانج إلى كوريا الشمالية قبل توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة أعيدت جدولتها مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مايو المقبل.