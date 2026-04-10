كوريا الجنوبية تعين مبعوثا خاصا إلى إيران لتأمين رعاياها وسفنها

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنها عينت السفير السابق لدى الكويت جونج بيونج-ها، مبعوثا خاصا لها إلى إيران، وسترسله قريبا إلى طهران لتنسيق المرور الآمن للسفن الكورية والمواطنين الكوريين وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط، حسبما أفاد مسئولون.

وأفادت الوزارة بتعيين جونج، السفير الحالي المسئول عن شئون المناطق القطبية، بعد يوم من إجراء وزير الخارجية جو هيون محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن "جونج" في طريقه إلى إيران، وسيبدأ أعماله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخلال المحادثات، أعلن جو عن قرار إرسال مبعوث خاص إلى إيران لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضايا الثنائية بين كوريا الجنوبية وإيران.

ولا تزال 26 سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية عالقة في مضيق هرمز تحت سيطرة إيران التي قالت إنها ستوفر ممرا آمنا بالتنسيق مع قواتها المسلحة، لكنها تحذر من الهجوم على السفن التي تحاول المرور دون إذن.

وقالت الوزارة: "مع إرسال المبعوث الخاص، نعتزم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط ومناقشة مرور ليس فقط مواطنينا وسفننا وأطقمها، ولكن بالنسبة لجميع السفن".