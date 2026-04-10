إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

قصفت إسرائيل مواقع تابعة لميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، حيث استهدفت حوالي 10 منصات إطلاق استخدمت لإطلاق قذائف على شمال إسرائيل، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقال الجيش على منصة التواصل الاجتماعي إكس "إن الجيش الإسرائيلي يواصل تحديد وتفكيك منصات إطلاق إضافية".

وذكرت تقارير إعلامية أن الجماعة الشيعية أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل خلال الليل، وتم اعتراضه. وأفادت التقارير بتفعيل صفارات الإنذار في مدينتي تل أبيب وأشدود.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة إكس "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان نحن مستمرون في ضرب حزب الله بكل قوتنا ولن نتوقف حتى نستعيد أمنكم".

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين، مدعومة من إسرائيل، لكنها لا تزال تتعرض لضغوط بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة في لبنان.