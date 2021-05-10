نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يوثق اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين على المصلين داخل المسجد الأقصى.

وعلقت الدبلوماسية العامة الفلسطينية على مقطع الفيديو، قائلة: «عندما يتحول مكان عبادتك إلى مكان للرعب. في فلسطين، الذهاب للصلاة يعني المخاطرة بحياتك. قوات الاحتلال الإسرائيلية تداهم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين بوحشية».

اعتداء قوات الاحتلال صباح هذا اليوم على المصلين داخل المسجد الأقصى #حي_الشيخ_جراح #فلسطين #القدس ‎#النكبة_مستمرة #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #TheNakbaContinues #IsraeliCrimes Posted by ‎وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية‎ on Monday, May 10, 2021

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.