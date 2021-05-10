جيش الإحتلال الإسرائيلي: ٧ صواريخ أطلقت من غزة سقطت في القدس ومحيطها

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه القدس، وقد اعترضت القبة الحديدية صاروخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، بحسب ما افادت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قبل قليل، توجيه ضربة صاروخية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ردا على جرائمها وعدوانها على المدينة المقدسة وتنكيلها بأهالي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وأضافت كتائب القسام في بيان إن "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" قد أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

وقال أبو عبيدة إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

بدورها ، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن "استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت"، مؤكدةً "إصابة الجيب بشكل مباشر".

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد دعت في وقت سابق إلي إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، "نصرة لأهلنا في القدس ودعما لانتفاضة رمضان"، بحسب بيان صادر عن الحركة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم، المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة أكثر من 300 فلسطيني، بحسب إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.