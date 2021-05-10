كرّم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، والفائزين بمراكز على مستوى الجمهورية القرآن الكريم، وذلك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

جرى الاحتفال بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ السيد غيط، مدير الدعوة بالمحافظة، والشيخ جمال البرديسي مدير إدارة الأوقاف بشرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأوقاف بجنوب سيناء وأهالي المكرمين ، وسط إجراءات احترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزع المحافظ الجوائز على الفائزين بالمسابقة الرمضانية السنوية لحفظة القرآن الكريم الخاصة بوزارة الأوقاف، والتي أجرتها مديرية الأوقاف، كما جرى منحهم شهادات تقدير، وهدايا عينية عبارة عن ساعات يد وتابلت.

كما حرص أحد رجال الأعمال بشرم الشيخ، على منحهم مكافآت مالية مجزية تشجيعًا وتحفيزًا لهم .

وقال الشيخ السيد غيط، مدير الدعوة بالمحافظة، إن عدد المتقدمين للمسابقة الرمضانية هذا العام بلغ 139 متسابقًا، بواقع 82 متقدمًا للقرآن كاملًا، وتميز منهم 47 متسابقًا، و54 متسابقًا لربع القرآن تميز منهم 19 متسابقًا، وتقدم من ذوي الهمم 3 متسابقين، وتميزوا جميعًا.

وأوضح مدير الدعوة في تصريح له اليوم، أن الفائزين في المسابقة على مستوى المحافظة بلغ 69 متسابقًا المسابقة، وجرى تصعيد 10 متسابقين من بينهم على مستوى الجمهورية بالمسابقة التي جرت بوزارة الأوقاف، وفاز منهم 4 متسابقين. ​