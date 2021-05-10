عمرو أديب عن الموقف الأمريكي باعتداءات القدس: «أسد علينا وعلى الإسرائيلين نعامة»

علق الإعلامي عمرو أديب، على استشهاد 20 فلسطينيًا بغزة من بينهم أطفالًا، قائلًا: «الأمريكان بكل عته وهبل قالوا إحنا مع إسرائيل ضد الصورايخ اللي تنضرب عليهم».

واستنكر خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر2»، مساء الاثنين، عدم تعليق الولايات المتحدة على الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال منذ أيام على منازل الفلسطينين الأمنين في حي الشيخ جراح، معلقًا: «أسد علينا وعلى الإسرائيلين نعامة».

وأعرب عن استيائه من الاعتداءات على المسجد الاقصى، معقبًا: «هو لسه في العصر ده مصليين ينضربوا جوه مساجد.. في مصليين بينضربوا جوه بيوت عبادة».

وتسائل في غضب: «إيه الفكرة أنك تضرب ناس بتصلي.. هل دول معاهم صواريخ ولا بنادق»، مستنكرًا تصريحات إسرائيل بامتلاكها مفاتيح المسجد الأقصى.



