التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها السعودي

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المسافرين بمطار أبها السعودي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين سعوديين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.